Lula se esforçou em pagar dívidas de Haddad, diz Mônica

A empresária Mônica Moura disse ao Ministério Público Federal, em depoimento que integra sua delação no âmbito da Operação Lava Jato, que ouviu do ex-tesoureiro do PT João Vaccari Neto que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se empenhou “pessoalmente” em resolver o pagamento via caixa 2 das dívidas da campanha do ex-prefeito Fernando Haddad (PT) à Prefeitura de...