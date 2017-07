Lula e PT lamentam nas redes sociais a morte do companheiro Paulo Garcia

A cúpula do Partido dos Trabalhadores (PT) lamentou o falecimento do ex-prefeito de Goiânia Paulo Garcia, ocorrido na madrugada deste domingo (30). Garcia foi vice-prefeito e depois assumiu a prefeitura da cidade de Goiânia (GO), entre os anos de 2010 e 2016.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou nas suas redes socais a dedicação de Paulo às causas da democracia e da melhora da qualidade de vida dos cidadãos de Goiás, na construção de um Brasil melhor, mais justo e mais democrático.

“A morte de Paulo Garcia é uma perda imensa para seus familiares, amigos, para o povo de Goiás e para o Partido dos Trabalhadores”, afirmou Lula.

Leia a nota:

Nota de pesar pela morte de Paulo Garcia

A morte de Paulo Garcia é uma perda imensa para seus familiares, amigos, para o povo de Goiás e para o Partido dos Trabalhadores. Paulo conciliou a prática da medicina com a vida de homem público, dedicado à causa da democracia e da melhora da qualidade de vida dos cidadãos de Goiás, na construção de um Brasil melhor, mais justo e mais democrático. Meus sentimentos a sua esposa Tereza, familiares, amigos, companheiros e admiradores de Paulo Garcia. Um abraço solidário nesse momento de tristeza.

Luiz Inácio Lula da Silva

A presidente nacional do PT, a senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR), também falou sobre a morte do político goiano. “Paulo foi uma das grandes lideranças de nosso partido no estado de Goiás”

Leia a nota na íntegra:

Nota de pesar

Foi com muita tristeza que recebemos a notícia da morte do companheiro Paulo Garcia, aos 58 anos, ocorrida na madrugada deste domingo. Ele foi vítima de um infarto e será sepultado no final da tarde, em Goiânia.

Paulo foi uma das grandes lideranças de nosso partido no estado de Goiás, com uma carreira política que começou como suplente de vereador, deputado estadual, vice-prefeito e ainda prefeito da cidade de Goiânia, entre os anos de 2010 e 2016.

Nesse momento difícil, o que nos resta é estender nossa solidariedade à esposa Teresa e a seus dois filhos, e à militância petista de Goiás. Que possamos prestar todas as homenagens que nosso companheiro merece.

Paulo Garcia, presente!

Gleisi Hoffmann, presidenta do Partido dos Trabalhadores

A presidenta do PT de Goiás, professora Kátia Maria, e a deputada estadual e presidenta municipal de Goiânia, Adriana Accorsi (PT-GO) também divulgaram notas pelo falecimento do companheiro Paulo Garcia.

Leia abaixo:

Nota de despedida: Paulo Garcia partiu.

O domingo amanheceu mais triste, nosso companheiro Paulo Garcia fez sua passagem.

Médico e líder político, Paulo Garcia foi suplente de vereador, deputado estadual, vice-prefeito e Prefeito de Goiânia 2010/2016.

Nossos sentimentos aos familiares, em especial a amiga Tereza Beiler. Que Deus possa trazer paz e sabedoria para a travessia desse momento.

O Partido dos Trabalhadores lamenta a partida de um de seus líderes. Falamos essa semana e ele se colocou à disposição do partido. Vá em paz meu companheiro…

Kátia Maria

Presidenta PT/GO

Nota de pesar pelo falecimento do companheiro e ex-prefeito Paulo Garcia

Com tristeza e pesar lamentamos profundamente o falecimento do nosso companheiro Paulo Garcia. Militante do Partido dos trabalhadores por muitos anos foi suplente de vereador, deputado Estadual, vice-prefeito e prefeito de Goiânia pelo Partido dos Trabalhadores. Nosso respeito por sua trajetória de luta pela democracia e pela Justiça social. Seu legado permanece na memória e em cada canto de nossa cidade em sua bela atuação como profissional da medicina. Nossos sentimentos a todos os amigos e a família e em especial a nossa ex-primeira dama Tereza Beiler.

Adriana Accorsi

Deputada Estadual Delegada

Presidente Municipal do Partido dos Trabalhadores Goiânia (GO)

Paulo Garcia (PT) morreu na madrugada deste domingo (30), aos 58 anos, após sofrer um enfarte. Segundo o advogado Edilberto de Castro Dias, que foi presidente da Companhia Municipal de Urbanização de Goiânia (Comurg) e um assessor muito próximo do ex-prefeito, Paulo estava na cama quando acordou passando mal, tentou se vestir, mas morreu ainda no quarto.

Paulo de Siqueira Garcia foi prefeito de Goiânia entre 2010 e 2016 e vice-prefeito na gestão de Iris Rezende entre 2009 e 2010. Também foi deputado estadual entre 2003 e 2006.

O velório de Paulo acontece no cemitério Jardim das Palmeiras e o enterro está marcado para às 17h.