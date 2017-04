Lula diz ter prova de que tríplex não era seu

A defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva apresentou nesta quarta (18) documentos de recuperação judicial da empreiteira OAS em que a empresa afirma ser a proprietária do tríplex do Condomínio Solaris, em Guarujá, no litoral de São Paulo. Os documentos foram protocolados na 13ª Vara de Curitiba, onde o petista é acusado de corrupção passiva e lavagem de din...