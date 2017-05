Lojas Marisa aproveita depoimento de Lula e faz campanha respondendo ex-presidente

Desde a noite desta quinta-feira, 11, a rede de lojas Marisa traz em sua página no Facebook uma mensagem que vem causando polêmica. Para anunciar uma promoção de Dia das Mães, a empresa divulgou o slogan "Se sua mãe ficar sem presente, a culpa não é da Marisa", em possível referência aos depoimentos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Justiça Federal do Paraná.

Na quarta-feira, 10, Lula prestou depoimento ao juiz federal Sergio Moro, na ação penal em que o petista é acusado de receber vantagens indevidas recebidas da construtora OAS. O ex-presidente atribuiu à sua mulher, dona Marisa Letícia, morta em fevereiro deste ano, o interesse pelo tríplex do Edifício Solaris, no Guarujá. Lula disse que o negócio não teria sido fechado porque "ela nunca gostou de praia" e ele havia identificado "quinhentos" defeitos no apartamento. Ontem a frase "A culpa é da Marisa" ficou entre os trend topics do twitter e gerou diversos memes nas redes sociais.

Até as 17h, a publicação da Lojas Marisa recebeu mais de nove mil reações na rede social e cinco mil compartilhamentos, gerando manifestações opostas. Enquanto algumas pessoas comentaram na página que a divulgação era criativa, outras afirmaram que não comprariam mais na rede de lojas. Uma internauta disse que a publicação é "uma sacada de gênio do marketing". Já outra se disse espantada com a "falta de respeito". A assessoria das lojas Marisa informou que não vai comentar o assunto. O Instituto Lula, procurado, ainda não respondeu à reportagem.