Lobão comandará a CCJ do Senado

Numa articulação encabeçada pelo senador Renan Calheiros (PMDB-AL) e o ex-presidente José Sarney, o PMDB selou ontem a indicação de Edison Lobão (PMDB-MA) para a presidência da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), a mais proeminente do Senado.A indicação de Lobão conclui plano desenhado pela sigla no início deste ano com o intuito de posicionar seus nomes mais fort...