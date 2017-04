Lista do Fachin: Iris diz que está tranquilo e Marconi vai aguardar teor da citação

O ministro Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal (STF), revelou no final da tarde desta terça-feira (11) o fim do sigilo de 320 inquéritos para dar início à apuração das irregularidades contra políticos a partir de delações dos executivos da Odebrecht.

O nome de sete políticos goianos que foram citados. São eles: Iris Rezende (PMDB), Marconi Perillo (PSDB), Daniel Vilela (PMDB), Maguito Vilela (PMDB), o ex-senador Demóstenes Torres, o ex-deputado federal Sandro Mabel e o ex-prefeito de Trindade Ricardo Fortunato.

Ainda não se sabe quais são as acusações de cada um deles. Contudo, de acordo com a lista divulgada, os crimes mais frequentes descritos pelos delatores são de corrupção passiva, corrupção ativa, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica, e há também descrições a formação de cartel e fraude a licitações.

Também entraram nas investigações a licitação da ferrovia de integração Oeste-Leste e as obras do novo Aeroporto de Goiânia.

Todos os políticos de Goiás citados foram procurados pelo O POPULAR. O prefeito Iris Rezende (PMDB) disse estranhar a presença do seu nome na lista e lembra que suas campanhas foram apresentadas e aprovadas pela Justiça Eleitoral.

A assessoria do governador Marconi Perillo (PSDB) afirmou que vai aguardar o teor da citação para se pronunciar.

Confira as notas na íntegra:

Causa-me estranheza a citação do meu nome na lista do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin. Todos os recursos das minhas campanhas eleitorais foram apresentados ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e devidamente aprovados. Expresso minha total tranquilidade sobre o assunto e coloco-me à disposição para colaborar com qualquer investigação.

Iris Rezende