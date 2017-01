Lista de Iris marcada pelas surpresas

A lista com os 15 nomes anunciados pelo prefeito de Goiânia Iris Rezende (PMDB), ontem, no primeiro evento após a posse do peemedebista, pegou muita gente de surpresa. Para as pastas consideradas mais importantes da gestão, como Saúde e Educação, foram indicados nomes técnicos e desconhecidos do mundo da política. Este é o perfil de pelo menos cinco secretários do primeiro esc...