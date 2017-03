Liminar determina que Assembleia convoque suplente do PT no lugar de Karlos Cabral

O juiz Élcio Vicente da Silva, da 3ª Fazenda Pública Estadual, acatou pedido de liminar do PT de Goiás e determinou a perda do mandato do deputado Karlos Cabral (PDT) e convocação de suplente petista. Karlos assumiu em dezembro a vaga de Renato de Castro (PMDB), eleito prefeito de Goianésia.

Renato e Karlos disputaram as eleições de 2014 pelo PT. O diretório estadual do partido alega que o substituto não pode estar em outra sigla. O suplente seguinte conforme o resultado das eleições seria Gugu Nader, vice-prefeito de Itumbiara, que também deixou o PT e está no PSB.

Assim, quem ganha a vaga conforme a decisão judicial é a ex-vereadora de Luziânia Cassiana Tormin (PT). Ela tentou reeleição na Câmara Municipal no ano passado, mas não venceu.

A assessoria jurídica de Karlos Cabral afirmou que ele vai recorrer da decisão e que entende que o assunto está pacificado na Justiça Eleitoral. No entendimento da equipe do parlamentar, como já houve rompimento da linha de fidelidade - com a desfiliação de Renato do PT -, não há que se seguir a suplência do mesmo partido.

A assessoria também afirma que a própria Cassiana Tormin protocolou ação em dezembro para assumir a vaga e teve decisão desfavorável do Tribunal de Justiça.

A direção da Assembleia Legislativa de Goiás informou que ainda não foi comunicada da decisão judicial.