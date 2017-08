Liminar determina o afastamento de Edson Ferrari do TCE

Atualizada às 23h00 - 23/08/2017

A Justiça goiana determinou, liminarmente, o afastamento de Edson José Ferrari do cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO), sem prejuízo à sua remuneração, por ato de improbidade administrativa.

De acordo com a ação, ajuizada pelo Ministério Público de Goiás, Ferrari teria utilizado o cargo para beneficiar o governador Marconi Perillo (PSDB).

"O requerido [Ferrari] se coloca a disposição do Sr. Marconi Perillo tanto em questões pessoais, - como a procura de uma aeronave (pública ou privada) para transportá-lo e a realização de um evento público tão somente em função da vontade particular externada por Marconi; quanto na proteção político-institucional do agente público, afirmando, de forma clara, que promoveria, enquanto conselheiro, retaliações àqueles que se posicionaram de forma contrária aos interesses e ações de Marconi, além de dizer que iria protegê-lo, por 'dever tudo a ele'", afirma a decisão.

O juiz pontua ainda documentos demonstram que Ferrari “exerceu sua função consultiva e ‘judicante’ em procedimentos envolvendo interesses e condutas de Marconi Perillo (inclusive de julgamento de contas), tendo declarado sua suspeição somente após se sentir ameaçado por representações ministeriais que questionaram referido ponto.”

A decisão, publicada nesta quarta-feira (23), é assinada pelo juiz Élcio Vicente da Silva, da 3ª Vara da Fazenda Pública de Goiás. Ferrari tem 15 dias para se manifestar, com justificações e documentos, sob pena de preclusão.

O afastamento valerá por 180 dias ou até a finalização da fase instrutória da ação.

Ferrari não atendeu ao telefonema da reportagem. Já a assessoria do governo de Goiás informou que o nome do conselheiro Edson Ferrari foi aprovado pela Assembleia Legislativa para a cadeira no tribunal e que cabe ao TCE se manifestar sobre a decisão.

Por telefone, a assessoria de imprensa do TCE afirmou que Ferrari vai recorrer da decisão, já que o juiz “faz apenas conjecturas a respeito de uma provável ação do conselheiro em favor do governador, mas não aponta nenhum fato concreto, nenhum julgado em que o conselheiro tivesse privilegiado ou favorecido Marconi Perillo”, disse o assessor Antonio Gomes.

A assessoria lembrou ainda que as decisões do tribunal são colegiadas e que no caso citado, por exemplo, de aprovação de contas, seis conselheiros votam ou não pela aprovação.