Levantamento aponta motivações de deputados de Goiás ao definir posição sobre denúncia contra Temer

Encontros com o presidente Michel Temer, negociações de recursos extras, acertos para as eleições do ano que vem, espaço no governo e interesses partidários estão por trás dos votos da bancada goiana pela derrubada da denúncia contra o peemedebista na Câmara. Goiás foi a quarta bancada do País que mais colaborou proporcionalmente para a vitória do presidente: 71% dos v...