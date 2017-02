Legislativo: Prefeito sofre primeira derrota

Sem líder na Câmara Municipal de Goiânia, o prefeito Iris Rezende (PMDB) experimentou na sessão de ontem o efeito da ausência. Os vereadores derrubaram seu veto a um projeto de Anselmo Pereira (PSDB) que concede permissão de uso de uma área de 2 mil metros quadrados ao Templo Ejano do Amanhecer, no residencial Vale do Araguaia. Até o relator do projeto, veread...