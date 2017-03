Legendas de fora da base de apoio ao prefeito também são contempladas

Não foram apenas os partidos que apoiaram Iris Rezende (PMDB) que garantiram vaga para seus candidatos a vereador derrotados na administração municipal. Legendas que estavam na coligação do candidato Vanderlan Cardoso (PSB) também foram contempladas. É o caso do SD, que acomodou um candidato derrotado, e do PSDC e PV, que têm três cargos na administração municipal cada um. O p...