Lava Jato: MPF solicita investigação de pagamentos de caixa 2 da Odebrecht a Sandro Mabel

O Ministério Público Federal em Goiás (MPF-GO) solicitou à Polícia Federal (PF), nesta quarta-feira (17), a instauração de inquérito para apurar supostos pagamentos feitos por ex-executivos da construtora Odebrecht, via caixa 2, para a campanha eleitoral de 2010 ao então deputado federal Sandro Mabel (PMDB)

Baseado em delações premiadas, o MPF reitera que o político pode ter recebido R$ 240 mil, não declarados à Justiça Eleitoral, para a campanha.

Segundo o documento, os ex-executivos João Antônio Pacífico Ferreira e Ricardo Roth Ferraz de Oliveira relataram pagamentos feitos, a pretexto de doação de campanha, ao então candidato a deputado federal Sandro Mabel. O valor seria de R$ 100 mil, pagos por meio de recursos não contabilizados, mas registrados no sistema "Drousys" (sistema informatizado da construtora que registrava os pagamentos ilegais).

Já Benedicto Barbosa da Silva Júnior, terceiro na hierarquia do grupo empresarial, relatou que a Odebrecht pagou outros R$ 140 mil ao ex-deputado naquele mesmo ano.



Há indícios de que os recebimentos das vantagens teriam relação com o exercício do mandato, mais precisamente em razão da influência política de Mabel nas esferas de governos – municipais e estadual - em Goiás, que poderia ser utilizada em benefício dos interesses comerciais da Odebrecht relacionados a obras públicas no estado.

A reportagem tentou contato com Sandro Mabel, no entanto, ele afirmou que enviará um nota de resposta. O POPULAR também tentou contato com a assessoria de imprensa da Polícia Federal em Goiás, que deve dar andamento à investigação, contudo não conseguiu resposta.



Crime de corrupção

Para o procurador da República Helio Telho Corrêa Filho, responsável pelo caso, os fatos indicam a suposta prática do crime de corrupção. A PF tem o prazo de dez dias para a instauração do inquérito policial, que tem por objetivo a obtenção de provas que corroborem as declarações dos colaboradores.