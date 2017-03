Líderes focam eleições

Os grupos que levaram milhões de pessoas às ruas nos atos pró-impeachment não promoveram renovação de suas lideranças e são os mesmos de dois anos atrás. Boa parte deles demonstra ter ambições políticas em 2018. O principal exemplo é o do Movimento Brasil Livre (MBL). Com orientação liberal, o grupo elegeu um vereador em São Paulo no ano passado, Fernando Holiday (DEM)...