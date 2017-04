Líder da bancada do PMDB na Assembleia Legislativa afirma que sujeira não vai para debaixo do tapete

O deputado José Nelto (PMDB) usou o pequeno expediente da sessão plenária desta quarta-feira (12), para comentar a abertura de investigação autorizada pelo ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal (STF).

O ministro determinou a abertura de inquérito contra ministros do Governo Temer, senadores e deputados federais, entre eles, Daniel Vilela (PMDB). Uma outra lista com petições também cita prefeito de Goiânia, Iris Rezende, do mesmo partido.

“Como líder da bancada do PMDB na Assembleia Legislativa, nós não vamos jogar a sujeira para debaixo do tapete. Iris está tranquilo quanto à sua inocência porque nunca teve contato com a Odebrecht e Daniel Vilela me disse que irá provar a sua inocência”. Tenho confiança neles e espero que isso tudo irá passar”, afirmou José Nelto.

O parlamentar também ressaltou que o nome do governador de Goiás, Marconi Perillo (PSDB), foi citado na lista com petições e o acusou de ter recebido R$ 8 milhões em propina da Odebrecht. “Quem está falando isso é a Polícia Federal. É isso que foi dito na delação premiada”, elucidou.

“Queremos que esse assunto seja investigado o mais rápido possível. Eu, como líder da bancada do PMDB, sempre apoiei nessa tribuna a Operação Lava Jato e continuo a apoiando para o bem do Brasil. Que essa operação chegue a Goiás e passe a limpo o governo”, disse.

José Nelto também pediu para que a Casa vote e aprove a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) apresentada em Plenário por ele, na tarde de ontem, que propõe a revogação do inciso XXIX do artigo 11 da Constituição Estadual. O texto consigna como competência exclusiva da Assembleia Legislativa “autorizar, por voto de dois terços de seus membros, a instauração de processo contra o Governador, Vice-Governador do Estado e Secretários de Estado”.