Lêda Borges sofre acidente no interior do Estado e é internada no Hugo

A secretária Cidadã e deputada estadual Lêda Borges sofreu um acidente neste sábado (20) no interior do Estado, quando saía do entorno de Brasília com destino à Goiânia. De acordo com o marido de Lêda, Francisco Carvalho, ela fraturou duas vértebras e foi internada no Hospital de Urgências de Goiânia (HUGO), onde deve ficar até segunda-feira (22) em observação.

O veículo no qual estavam Lêda e Carvalho foi atingido por um caminhão. De acordo com o marido, ela está bem e recebe todos os cuidados para a breve recuperação.

A secretária participaria de solenidade com o governador Marconi Perillo na Pecuária de Goiânia durante a tarde.