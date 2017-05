Léo Pinheiro entregaa Moro “registros deencontros” com Lula

O ex-presidente da OAS José Adelmário Pinheiro, o Léo Pinheiro, entregou à Justiça ontem “registros de encontros” com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com o presidente do Instituto Lula, Paulo Okamotto, e com o ex-tesoureiro do PT João Vaccari Neto. A defesa de Léo Pinheiro afirmou que os registros dos encontros estavam na agenda dos celulares do empreiteiro....