Justiça recebe ação de improbidade administrativa contra major Araújo e seus irmãos

A Justiça recebeu a ação de improbidade administrativa movida contra o deputado estadual Junio Alves Araújo, conhecido como major Araújo, e seus irmãos Ário Alves Araújo e Cícero Araújo Filho.

Nela, de acordo com o Ministério Público de Goiás (MP-GO), a promotora de Justiça Marlene Nunes Freitas Bueno afirma que o deputado manobrou para nomeação dos seus irmãos em cargos comissionados na Assembleia Legislativa de Goiás e se empenhou judicialmente para trancar investigação, com o argumento supostamente inverídico de que não houve oportunidade de manifestação no inquérito civil.

Sobre a prática de nepotismo, o MP sustenta que major Araújo influenciou ainda, em fevereiro de 2011, a transferência de seus irmãos, oficiais da Polícia Militar, para trabalharem na Alego. Já no mês seguinte, os dois passaram a ocupar o cargo comissionado de agente administrativo, caracterizando o ilícito.

Ainda de acordo com o MP-GO, Marlene Nunes destaca que os acusados dificultaram a investigação e que o deputado deixou de informar a situação funcional dos irmãos, quando questionado, e impetrou um mandado de segurança, cujo objetivo seria o trancamento e arquivamento do inquérito civil instaurado pelo MP.