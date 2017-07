Justiça nega pedido de devolução de tornozeleira eletrônica e Rocha Loures seguirá com o equipamento

O pedido feito pelo Ministério Público de Goiás (MP-GO) para que a tornozeleira eletrônica cedida pelo Estado ao Distrito Federal (DF) para o monitoramento do ex-deputado federal Rodrigo Rocha Loures (PMDB-PR) fosse devolvida foi negado nesta sexta-feira (28) pelo juiz Reinaldo Alves Ferreira, da 1ª Vara da Fazenda Pública de Goiás. Com a decisão, o ex-parlamentar seguirá utilizando o equipamento.

Em sua determinação, Reinaldo Alves Ferreira disse que "ao que tudo indica, como se depreende das informações prestadas ao autor (MP-GO) pelo secretário de Segurança Pública do Estado de Goiás, o Departamento Penitenciário Nacional (Depen) seria o órgão que teria solicitado a cessão da tornozeleira, a qual teria sido cedida como forma de cooperação federativa”.

O promotor de Justiça Fernando Krebs, autor da ação que exige a devolução da tornozeleira eletrônica, afirmou que, por meio de um agravo de instrumento, recorrerá da determinação no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO). "A decisão foi equivocada. Não levou em consideração as provas que foram apresentadas", disse. Ainda segundo Krebs, o recurso contra a determinação do juiz será apresentado já na próxima segunda-feira (31).

ENTENDA

Nas últimas semanas, o Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) questionou a liberação da tornozeleira eletrônica e apontou favorecimento à Rodrigo Rocha Loures, indicando que a cessão da tornozeleira eletrônica permitiu que o político passasse na frente de mais de 100 presos do sistema penitenciário goiano que aguardavam o equipamento. Após receber a tornozeleira, o ex-deputado federal conseguiu deixar o Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília, onde ficou preso durante o mês de junho. O Distrito Federal alegou não ter a tornozeleira disponível.

Em meio a polêmica, o coronel Victor Dragalzew Júnior, que estava à frente da Superintendência Executiva de Administração Penitenciária da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás (SSPAP-GO) desde março de 2016, deixou o cargo na última terça-feira (25).

Rocha Loures foi detido em função da gravação feita pela Polícia Federal mostrando ele recebendo uma mala com R$ 500 mil, suposta propina paga pelo grupo JBS, que teria como destinatário final o presidente da República, Michel Temer (PMDB).