Justiça mantém mandato do prefeito de Três Ranchos

Uma sentença do juiz Marcus Vinícius Ayres Barreto, da 8ª Zona Eleitoral de Catalão, manteve os cargos do prefeito de Três Ranchos, Hugo Deleon (PSDB), e de seu vice, Milson Santana (PSD). A decisão foi publicada na tarde desta sexta-feira (26) e se juntou a outras duas tornadas públicas na quinta-feira (25), que julgaram improcedentes as denúncias contra o prefeito e...