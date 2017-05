Justiça Eleitoral torna Jardel Sebba inelegível e cassa mandatos de três prefeitos em Goiás

O juiz Marcus Vinícius Ayres Barreto, da 8ª Zona Eleitoral de Catalão, no sul goiano, proferiu nesta quinta-feira (25) decisão que cassou os mandatos de três prefeitos e tornou inelegível um ex-prefeito, em Goiás.

De acordo com a determinação, os mandatos dos prefeitos de Três Ranchos, Hugo Deleon (PSDB), de Ouvidor, Onofre Galdino (PMDB) e de Davinópolis, Robson Gomes (PR) foram cassados. Deleon e Galdino haviam sido eleitos no pleito municipal de 2016. Já Robson Gomes foi reeleito nas últimas eleições.

Em outra decisão, Barreto tornou inelegível o ex-prefeito de Catalão e ex-presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, Jardel Sebba (PSDB). Sebba foi prefeito no município sulista de 2012 até 2016, sendo derrotado na tentativa de reeleição por Adib Elias (PMDB).

A 8ª Zona Eleitoral de Catalão abriga, além da cidade em seu nome, os municípios de Três Ranchos, Ouvidor e Davinópolis. Com a determinação de Barreto, todas as cidades da Zona Eleitoral tiveram personalidades da chefia do executivo municipal com seus direitos políticos cassados.