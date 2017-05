Justiça cassa mandatos de prefeito e vice de Goianésia

Os mandatos do prefeito de Goianésia, Renato Menezes de Castro (PMDB) e do vice-prefeito Carlos Gomes de Passos (DEM), foram cassados pelo juiz da 74ª Zona Eleitoral, André Reis Lacerda. Segundo a ação, proposta pelo Ministério Público Eleitoral, os mandatos dos políticos foram alcançados com a interferência do abuso do poder econômico e fraude. O juiz eleitoral convocou também nova eleição para esses cargos, cabendo ao Tribunal Regional Eleitoral, a designação da data para o pleito.

A sentença informa ainda que Renato Menezes e Carlos Gomes também ficarão inelegíveis por oito anos, contados da eleição anulada, caso a decisão seja mantida por instância superior ou transitada em julgado.

O magistrado observou, no entanto, que, em razão da necessidade de manutenção dos serviços públicos à população, o prefeito e vice cassados poderão continuar exercendo seus mandatos até a confirmação por órgão colegiado ou trânsito em julgado da sentença, conforme determina a legislação eleitoral.

A ação de impugnação de mandato eletivo foi proposta pelo promotor eleitoral da época, Luciano Miranda Meirelles, em dezembro de 2016, tendo sido assumida posteriormente pelo promotor eleitoral Antônio de Pádua Freitas Júnior. Essa ação tramita em segredo de justiça e encontra-se em prazo recursal.