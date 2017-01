Justiça aceita ação de improbidade na contratação de show sertanejos

O juiz Reinaldo Alves Pereira, da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, aceitou a ação, proposta pelo Ministério Público do Estado de Goiás (MPGO), de improbidade administrativa contra o governador Marconi Perillo e outras seis pessoas por contratação irregular e superfaturamento nos contratos de shows sertanejos na campanha eleitoral de 2002.

De acordo com a ação proposta pelo promotor Glauber Rocha, os shows foram contratados por meio do “Programa Agrossocial Apoio Financeiro e Eventos”, promovidos pela Seagro, mediante autorização do então governador Marconi Perillo, candidato à reeleição, com o total de R$ 6.541.743, 64.

“Pontifica que as mencionadas contratações encontram-se tisnadas por ilegalidades, tais como a ausência de licitação em relação à contratação de artistas não consagrados pela opinião pública, apontando, ainda, superfaturamento nos contratos firmados com a dupla Elvis e Ricardo, aliado ao fato de que a empresa Requinte Eventos Promocionais e Comércio LTDA pertencia, à época dos fatos, ao Sr. Elifaz Muiniz Sink, assessor de cerimonial do Governo de Goiás”.

Também na ação, o promotor discorre a respeito de vários shows da dupla Elvis e Ricardo que não foram realizados, causando um prejuízo de R$ 710 mil.

O governador apresentou defesa prévia alegando deter prorrogativa de foro, e que, por isso, deveria ser julgado pelo Supremo Tribunal de Justiça. A defesa do governador alega ilegalidade das provas produzidas pelo Ministério Público, por entender que o órgão não tem “legitimidade para a condução de investigações envolvendo atos ímprobos”, além de garantir a legalidade na contratação dos artistas e de não ter ordenado despesas.

O magistrado Reinaldo Alves Pereira destacou ao aceitar o processo que o governador, apesar de ser considerado agente político, não detém prerrogativa de foro. “A ação civil pública por ato de improbidade possui natureza cível, não obstante, em certos aspectos, a sua feição punitiva, restando claro, assim que as referidas ações envolvendo o governador não têm como foro competente o Superior Tribunal do Trabalho”, afirma o juiz.

Reinaldo ainda informa que há a presença no álbum processual de documentos expedidos pelo governador Marconi autorizando a contratação de artistas sem licitação com o agravante de terem sido realizadas em período eleitoral. Também são réus no processo o então presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás (Faeg), José Mário Schreiner, a época secretário de Agricultura, o ex-prefeito de Araguapaz, Fausto Brito Luciano, Osmar José de Oliveira, Elifaz Muniz Sink, Elvislsey Lemes da Silva, Ricardo Januário Silva e Requinte Eventos Promocionais e Comércio LTDA. Destes, somente os dois primeiros apresentaram defesa no prazo.