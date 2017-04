Julgamento no TSE começa com receio

O Palácio do Planalto aposta em uma estratégia amplamente usada no meio jurídico para interromper hoje, no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o julgamento do processo que pede a cassação da chapa Dilma Rousseff-Michel Temer e pode tirar o mandato do presidente. A expectativa do governo é de que um ministro da Corte peça vista do caso - o que significa mais tempo para...