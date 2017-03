Juiz revoga liminar contra mandato de Karlos Cabral

O juiz Élcio Vicente da Silva, da 3ª Fazenda Pública Estadual, revogou liminar concedida por ele próprio ontem em favor de cadeira para o PT na Assembleia Legislativa de Goiás. Fica portanto mantido o mandato do deputado Karlos Cabral (PDT).

O juiz alegou ter tomado conhecimento de mandado de segurança da mesma matéria protocolado em dezembro e indeferido pelo desembargador Itamar Lima e apontou má-fé por parte do PT. Ele explicou que o mandado de segurança teve como autora a suplente do PT Cassiana Tormin, ex-vereadora de Luziânia. Na nova ação com pedido de liminar, com o mesmo advogado - Colemar Moura -, o autor passou a ser o diretório estadual do PT. "O que transparece evidente má-fé, pela escolha do juízo que melhor atenda seus interesses", relata Élcio.

"Diante da gravidade dos fatos constatados, revogo a liminar e ordeno a intimação da parte para se manifestar em 15 dias sobre estes fatos", diz o juiz na decisão.

Na decisão de ontem, o juiz havia determinado a perda do mandato de Karlos Cabral e convocação de suplente petista. O pedetista assumiu em dezembro a vaga de Renato de Castro (PMDB), eleito prefeito de Goianésia. Renato e Karlos disputaram as eleições de 2014 pelo PT. O diretório estadual do partido alega que o substituto não pode estar em outra sigla.

A assessoria jurídica de Karlos Cabral já apontava ontem a decisão desfavorável em ação movida pela própria Cassiana em dezembro no Tribunal de Justiça.

Colemar Moura disse que a acusação do juiz de má-fé é "pesada e equivocada" e afirmou que apresentará documentos e explicações. Segundo ele, as ações são diferentes, já que o mandado de segurança havia sido impetrado antes da posse de Karlos Cabral. "Vamos esclarecer os fatos e pedir a reconsideração da decisão. Se não houver vamos recorrer ao Tribunal de Justiça", afirma.