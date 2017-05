Jucá será relator da reforma trabalhista na CCJ do Senado

O presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) no Senado, Edison Lobão (PMDB-MA), escolheu o líder do governo, Romero Jucá (PMDB-RR), como relator da reforma trabalhista no colegiado. A proposta, que chegou esta semana na Casa, também vai tramitar na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) e na Comissão de Assuntos Sociais (CAS). Na CAE, o relator será Ricardo Fe...