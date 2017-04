Jucá era meu principal interlocutor no Congresso, diz lobista delator

O lobista da Odebrecht no Congresso, Claudio Melo Filho, detalhou o papel central do senador Romero Jucá como representante do PMDB na distribuição de recursos não contabilizados e detalhou sua “intensa agenda legislativa lidera e patrocinada” em favor do grupo. “Romero Jucá era o meu principal interlocutor no Congresso Nacional. O relevo da sua figura pode ser medido...