Juízes terminam fase de depoimentos de delatores da Odebrecht

Os juízes auxiliares do Supremo Tribunal Federal (STF) concluíram ontem a fase de depoimentos complementares dos 77 delatores ligados à empreiteira Odebrecht na Operação Lava Jato. Com a conclusão, as delações estão prontas para serem homologadas. As informações são da Agência Brasil.Em razão da morte do ministro Teori Zavaski, relator da Lava Jato no STF, os integrante...