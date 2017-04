Juíza suspende nomeação de 800 comissionados para Casa Militar, Detran e Vapt Vupt em Goiás

A juíza Suelenita Soares Correia suspendeu a nomeação de 800 funcionários comissionados de assistente técnico, que seriam lotados na Casa Militar da Governadoria, Detran e Vapt Vupt e distribuídos por todo Estado de Goiás. Na época da divulgação, a Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento (Segplan) informou que daria prioridade para contratação dos funcionários que foram exonerados em dezembro de 2016 com a implantação do Programa de Austeridade pelo Crescimento do Estado de Goiás. Em janeiro, o governo de Goiás anunciou que os critérios para as recontratações dos servidores exonerados seriam técnicos e não políticos.

As vagas seriam distribuídas em 548 para atendente para as unidades do Vapt Vupt, 150 para as Circunscrições de Trânsito do Detran (Ciretrans) e 102 cargos destinados exclusivamente ao atendimento dos serviços da Casa Militar da Governadoria, com a remuneração de R$ 1.700. Os postos foram estabelecidos por meio da Lei Número 19.611, publicada no Diário Oficial do Estado.

A decisão da juíza aconteceu devido a ação popular movida por Junior Cesar Bueno e Freitas que pediu a ilegalidade da Lei 19.611/2017, que resultou na criação dos referidos cargos comissionados. A emenda foi proposta pelo deputado estadual Francisco de Oliveira, e resultaria no custo de R$ 1.493.150,00 para os cofres públicos.

De acordo com o processo, o governador do Estado de Goiás, Marconi Perillo, encaminhou à Assembleia Legislativa projeto que modificava a Lei nº 17.257/2011, que dispõe sobre a organização administrativa do Poder Executivo.

O texto original da matéria tratava da inclusão da Fundação de Previdência Complementar do Estado de Goiás (Prevcom/GO) na referida Lei, com objetivo de estabelecer documento único de todas as entidades que compõem a administração direta e indireta do Poder Executivo.

Suelenita entendeu que a emenda não foi elaborada segundo procedimento legislativo previsto na Constituição. “Com isso, foram criados os cargos, culminando no aumento de despesas públicas. Além disso não possui pertinência com o objeto da proposta de lei encaminhada pelo Governador do Estado”, pontuou, acrescentando que a criação de cargos e funções das administrações direta, autárquica e fundacional do Executivo denota ser de iniciativa privativa do governador.

“Portanto, é inconstitucional a possibilidade de nomeação dos 800 cargos em comissão em projeto de lei cuja iniciativa seja do chefe do Poder Executivo. Bem como no aumento de despesas no orçamento público, além de todas as irregularidades apontadas no processo legislativo”, afirmou a juíza.

Apesar da inconstitucionalidade, a magistrada não suspendeu as nomeações já realizadas. “No que tange ao pleito de exoneração dos cargos que já foram preenchidos, tenho por bem postergá-lo quando da análise do mérito, tendo em vista que é de grande insegurança jurídica sua concessão, uma vez que a parte requerida sequer apresentou contestação nos autos”, explicou.

Nota

Reportagem do POPULAR publicada na edição do dia 28 de março revelou a recriação de 800 cargos comissionados, após o corte anunciado no plano de austeridade do governo. Em nota, enviada por meio da Casa Civil, o governo afirmou que foram restabelecidas 698 vagas, justificando que 102 cargos da Casa Militar tiveram apenas padronização dos salários e não estão sendo recriados nem representam aumento de despesas.

Contratações

Na época, a Casa Civil afirmou que a recriação dos cargos visa melhorar o atendimento nos Vapts Vupts e no Detran, que ficou prejudicado com o corte de 20% nos cargos comissionados ocorrido dentro das medidas de ajuste fiscal adotadas pelo governo estadual no início do ano. De acordo com a pasta, as novas contratações representam 11% dos 6.388 cargos comissionados extintos entre final de 2014 e dezembro do ano passado.

Com a contratação, a jornada de trabalho no Vapt Vupt voltaria a ser de 6 horas por dia, e com atendimento aos sábado. Desde a implantação do Programa de Austeridade pelo Crescimento do Estado de Goiás, a jornada diária do Vapt Vupt havia sido estendida para 8 horas.

Confira uma arte sobre o assunto e a decisão da juíza na íntegra: