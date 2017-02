José Vitti é empossado presidente da Assembleia Legislativa de Goiás

O deputado José Vitti (PSDB) tomou posse, na manhã desta quarta-feira (1), no cargo de presidente da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego). A solenidade contou com a participação do governador, Marconi Perillo, do vice-governador, José Eliton, do novo presidente Tribunal de Justiça do Estado, Gilmar Marques Filho, e outras autoridades e políticos.

A solenidade marca o início dos trabalhos do segundo período da 18ª legislatura. Já as atividades em Plenário serão retomadas no dia 15 de fevereiro.

Em seu discurso, José Vítti agradeceu ao governador pelo mandato e agora pela eleição pra presidente e disse que só chegou à presidência porque foi líder do governo. Ainda em sua fala, Vitti anunciou que após a posse ocorrerá uma sessão extraordinária para eleger o 1º secretário, cargo que o ex-presidente Hélio de Sousa renunciou.

Hélio de Sousa apresentou um balanço de sua gestão e destacou que foi durante seu mandato que a transparência foi implantada na Alego.