José Eliton anuncia novos nomes do primeiro escalão do governo em Goiás

A manhã desta quarta-feira (1º) foi bastante movimentada nos bastidores da política goiana. O governador em exercício José Eliton (PSDB) definiu os novos integrantes que passam fazer parte do primeiro escalão.

Conforme anunciado na Coluna O Giro, desta quarta, o suplente de deputado federal Sandes Júnior (PP) vai para uma secretaria extraordinária do Estado até surgir nova oportunidade de assumir o mandato.

O ex-prefeito tucano Jardel Sebba (Catalão) será o novo chefe do Gabinete de Gestão da Governadoria, cargo vago desde outubro passado; enquanto o ex-vereador goianiense Denício Trindade (Solidariedade) assumirá a presidência da Ceasa e o atual presidente, Edivaldo Cardoso (PT do B), passará a comandar a Agência Brasil Central, que controla emissora de TV e de rádios do governo.

O Giro já antecipou no sábado o convite para o deputado estadual Lissauer Vieira (PSB) assumir a Secretaria da Habitação, que será criada pelo governo para atender o grupo da senadora Lúcia Vânia.

Veja os tuítes:

Bom dia. Manhã movimentada hoje. Logo cedo tomei café da manhã com as lideranças do PHS, Eduardo Machado e o dep. estadual Jean Carlo. pic.twitter.com/rBkn2Ef6gS — José Eliton (@JoseEliton_Jr) 1 de março de 2017

Também participou do café o ex-prefeito de Catalão, @jardelsebba45, que assume a chefia do Gabinete de Gestão da Governadoria. — José Eliton (@JoseEliton_Jr) 1 de março de 2017

Nessa manhã, também me encontrei com as lideranças do Solidariedade, o deputado federal Lucas Vergílio e o ex-vereador, Denício Trindade. pic.twitter.com/uRvo7caPtW — José Eliton (@JoseEliton_Jr) 1 de março de 2017

Desejo sucesso ao @DenicioTrindade, que assume a presidência do Ceasa no lugar de Edvaldo Cardoso, que comandará a Agência Brasil Central. — José Eliton (@JoseEliton_Jr) 1 de março de 2017

Ainda nessa manhã também encontrei com uma das principais lideranças do PP, o suplente de deputado federal, Sandes Júnior. pic.twitter.com/safNmH1QpI — José Eliton (@JoseEliton_Jr) 1 de março de 2017