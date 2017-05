Jornalista flagrado em conversa com irmã de Aécio Neves pede demissão da revista Veja

O jornalista Reinaldo Azevedo pediu demissão da revista Veja, onde mantém um blog há 12 anos, após ser flagrado em conversas com Andrea Neves, irmã do senador afastado Aécio Neves. Nos trechos das gravações divulgadas, o jornalista critica uma reportagem da Veja e ainda afirma que o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, é candidato ao governo de Minas Gerais.

As informações são do próprio Reinaldo, em uma publicação da tarde desta terça-feira (23), intitulada: “Meu último post na Veja”. O jornalista faz questão de lembrar que não é investigado, mas considera o vazamento das conversas como uma “maneira de intimidar”.

Segundo ele, os irmãos Andrea e Aécio eram suas fontes e o conteúdo das conversas entre eles “não guarda relação com o objeto da investigação”. E ele complementa: “em qualquer democracia do mundo, a divulgação da conversa de um jornalista com sua fonte seria considerada um escândalo. Por aqui, não”.

Reinaldo Azevedo ainda revelou que mantém um contrato com a Veja e pediu o rompimento, que foi aceito pela direção da revista. Por fim, ele revela que vai tentar hospedar seu blog em outro site e afirma: “O saldo é extremamente positivo. A luta continua”.