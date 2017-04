João Doria viaja a trabalho com seu avião particular de US$ 30 milhões

Para economizar dinheiro público e não onerar os cofres de São Paulo, o prefeito João Doria (PSDB), está fazendo suas viagens de trabalho, ao redor do mundo, com seu próprio avião particular, um Embraer Legacy 650, avaliado em US$ 30 milhões.

A informação é da colunista Mônica Bergamo, em sua coluna desta segunda-feira (24), no jornal Folha de S.Paulo.

Para visitar o papa Francisco, na Itália, o prefeito já embarcou em seu jato, de prefixo PR-JDJ –as iniciais de João Doria Junior. De lá, foi para Lisboa, onde participou de um seminário.