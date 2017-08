João de Deus é recebido no Palácio das Esmeraldas por Marconi Perillo

O médium João de Deus esteve em Goiânia nesta quinta-feira (17) e visitou o governador de Goiás, Marconi Perillo (PSDB). O encontro foi realizado no final da tarde, durante audiência no Palácio das Esmeraldas, sede do Executivo estadual.

O vice-governador José Eliton (PSDB) também acompanhou a conversa. Logo após a reunião, Marconi e Eliton seguiram viagem para o interior do Estado.

O governador e o médium são amigos. Recentemente, Marconi foi até a festa de aniversário de João de Deus, em Abadiânia, no Centro do Estado. Aos 75 anos, o médium, mundialmente conhecido por seus tratamentos espirituais, atrai milhares de pessoas anualmente ao município. Entre as personalidades famosas que já conheceram o trabalho de João de Deus estão o presidente da República, Michel Temer (PMDB), a apresentadora norte-americana Oprah Winfrey e a também apresentadora Xuxa Meneghel.