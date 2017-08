Jair Bolsonaro é hostilizado com ovada durante visita à cafeteria; veja vídeo

O deputado federal Jair Bolsonaro (PSC) foi hostilizado em Riberão Preto (SP) na tarde desta quinta-feira (17). O político caminhava pelas ruas do Centro da cidade quando decidiu entrar em uma cafeteria. Enquanto conversava com alguns apoiadores no local, uma mulher se aproximou e apertou um ovo contra o peito do deputado.

Em seguida, Bolsonaro deixou o local e foi até a central de flagrantes da Polícia Civil registrar um boletim de ocorrência. A mulher foi detida pela polícia e levada à delegacia para prestar depoimento.

A confusão foi gravada e compartilhada pelo filho do deputado, o também deputado Eduardo Bolsonaro. A agressão ocorre ao 1:04 do vídeo. Assista: