J&F admite erros e pede desculpas em comunicado assinado por Joesley Batista

Em um comunicado divulgado na noite desta quinta-feira (18), a empresa J&F Investimentos admitiu erros durante as interações com a política nacional e pediu desculpas ao povo brasileiro.

O texto é assinado pelo empresário Joesley Batista, dono da empresa, que apresentou aos investigadores da Operação Lava Jato a gravação de uma conversa com o presidente Michel Temer onde recebe o aval do chefe do executivo nacional para pagar o ex-deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ) e evitar que ele fizesse alguma delação, mesmo estando preso em Curitiba (PR).

Leia abaixo a íntegra do comunicado da J&F Investimentos: