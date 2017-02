A expectativa é de que ainda nesta quinta-feira (9) seja anunciado quem vai assumir a Companhia Metropolitana de Transporte Coletivos (Cmtc). Até o momento, o nome cogitado está sendo de Fernando Meirelles, irmão do deputado estadual Cláudio Meirelles.

A Prefeitura ainda não confirmou a informação.

De acordo com informações da comunicação da CMTC, o mandato do então presidente, Murilo Ulhôa, terminou no dia 16 de janeiro e, desde então, a pasta segue sem liderança oficial.