Iris usa primeiro mês de mandato para “tomar conhecimento” da conjuntura administrativa de Goiânia

Diante de uma Prefeitura com problemas financeiros e crises em várias áreas da administração municipal, o prefeito de Goiânia, Iris Rezende (PMDB), dedicou a maior parte do primeiro mês de seu mandato para, conforme tem dito a auxiliares e aliados, “tomar conhecimento” da real situação vivida no Paço Municipal. Durante 31 dias de gestão, pendências relativas à limpeza e c...