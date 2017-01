Iris se reúne pela 1ª vez com equipe e cobra presença em mutirões

Dezesseis dias após tomar posse, o prefeito Iris Rezende (PMDB) realizou ontem a primeira reunião com sua equipe. Durante a conversa realizada no Paço Municipal, o peemedebista focou na motivação de secretários e demais auxiliares, além de ter cobrado comprometimento com sua gestão e cuidado com os gastos públicos, que pretende centralizar. Durante o encontro, que tomou ...