Iris reafirma que só se posicionará em 2018

Em entrevista concedida no seu gabinete instalado no 5º Mutirão da Prefeitura, ontem, o prefeito de Goiânia, Iris Rezende (PMDB), voltou a dizer que “está absolutamente afastado de questões políticas” e que sua preocupação tem sido a administração. “Não é justo eu assumir a Prefeitura com tantos problemas e me envolver com as eleições do ano que vem”, afirmou o prefe...