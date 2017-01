Iris nomeia Fernando Machado como superintendente de Regulação

O prefeito de Goiânia Iris Rezende (PMDB) nomeou hoje o ex-secretário de Saúde do município, Fernando Machado, para o cargo de superintendente de Regulação e Políticas de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). A nomeação foi publicada na edição desta quarta-feira (18) do Diário Oficial do Município.

Fernando é médico anestesista e já esteve à frente da Regulação da SMS, entre 2009 e 2012, quando foi diretor de Avaliação, Regulação e Controle. Em 2013, ele foi convidado pelo ex-prefeito Paulo Garcia (PT) para ocupar o cargo de secretário, função que exerceu até o final do ano passado. Antes disso, em 2005 e 2006, ele chegou a ser diretor do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.