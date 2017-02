Iris conclui formação do primeiro escalão

Agropecuarista Gilberto Marques Neto, filho do presidente do TJ, assume a Amma; Fernando Meirelles, presidente regional do PTC, comandará a CMTC

Sebastião Nogueira

Gilberto Marques Neto (E) foi dirigente de entidades do setor rural, enquanto Fernando Meirelles (D) é irmão do deputado Cláudio Meirelles