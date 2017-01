Iris anuncia nova leva de auxiliares

Com sete nomes anunciados, a segunda parte da equipe do prefeito de Goiânia, Iris Rezende (PMDB), foi reservada, em sua maioria, a acomodações políticas. Presidentes de partidos, aliados e ex-assessores de campanha eleitoral foram contemplados com espaços no primeiro escalão e nomeados ontem, em evento no auditório do Paço Municipal. Com os novos auxiliares, a Prefeitura ...