Investigações contra Marconi são arquivadas

O ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), arquivou três investigações contra o governador Marconi Perillo (PSDB), todas relacionadas com o caso Cachoeira. A decisão acata pedido do Ministério Público Federal (MPF), que não viu condições jurídicas para dar seguimento ao processo após o Supremo Tribunal Federal (STF) ter anulado os grampos telefônico...