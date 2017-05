Inscrição “cx 2” complica Aécio

A Polícia Federal informou ontem ter encontrado “diversos comprovantes de depósitos e anotações manuscritas, dentre elas a inscrição ‘cx 2’” entre o material apreendido no gabinete e nas residências do senador afastado Aécio Neves (PSDB-MG) durante a Operação Patmos, deflagrada no dia 18. Aécio é investigado em inquérito aberto com base nas delações do empresário Joes...