Inquérito contra Michel Temer: Indefinidos, PSDB e DEM aguardam julgamento

Antes da retirada do pedido de suspensão do inquérito contra o presidente Michel Temer no Supremo Tribunal Federal (STF), o PSDB aguardava o julgamento que chegou a ser previsto para esta quarta-feira (24) como marco para o desembarque do governo do peemedebista. Em articulação com outros partidos da base, como DEM e o parlamentares do próprio PMDB, tucanos trabalham...