Indicação será rápida, diz ministro

Secretário-executivo de Parcerias de investimentos do governo, Moreira Franco afirmou que o presidente Michel Temer vai indicar “o mais rápido possível” um novo ministro para substituir Teori Zavascki no Supremo Tribunal Federal (STF).“Ele disse para mim que vai indicar um novo nome o mais rápido possível”, afirmou Moreira à reportagem.Questionado sobre o perfil do novo mini...