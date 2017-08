Herdeira de banco doa R$ 500 mil a Lula

Roberta Luchsinger, herdeira da família fundadora do banco Credit Suisse, decidiu lançar o "Bolsa Lula", um movimento de apoio financeiro ao ex-presidente que recentemente teve mais de R$ 9 milhões bloqueados a pedido do juiz Sergio Moro.

Segundo reportagem da Folha de São Paulo, a herdeira bilionária abriu o bolso, o closet e o cofre para fazer uma doação pessoal ao petista no valor de cerca de R$ 500 mil em dinheiro, joias e objetos de valor. "Com o bloqueio dos bens de Lula, Moro tenta inviabilizá-lo tanto na política quanto pessoalmente. Vou fazer uma doação para que o presidente possa usar conforme as necessidades dele", disse Roberta à reportagem.

A data para a entrega ainda será marcada. De acordo com o jornal, o encontro entre os dois é intermediado pelo ex-ministro da Secretaria-Geral da Presidência Gilberto Carvalho, amigo pessoal da herdeira.

Roberta é neta do banqueiro suíço Peter Paul Arnold Luchsinger