Helicóptero que transportava Wilder Morais e Lincoln Tejota faz pouso forçado perto de Goiânia

Um helicóptero que transportava o senador Wilder Morais (PP) e o deputado estadual Lincoln Tejota (PSD) teve que fazer um pouso forçado próximo ao aterro sanitário de Goiânia na tarde deste sábado (6).

De acordo com Wilder, eles sobrevoavam a região quando um bando de urubus passou por eles e uma das aves bateu no vidro da aeronave. Com a força da batida o animal foi parar dentro do veículo. O senador disse que o piloto teve ferimentos leves, mas conseguiu pousar o helicóptero com segurança.

Depois do susto, eles acionaram outra aeronave para seguir viagem. O senador Wilder Morais e o deputado Lincoln Tejota tinham saído de uma escola em Porteirão, no Sul do Estado, e seguiam sentido a Capital.