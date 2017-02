Hacker ameaçou e tentou extorquir Marcela Temer

Um áudio usado por um hacker para tentar extorquir dinheiro da primeira-dama, Marcela Temer, em abril do ano passado, jogaria o nome do então vice-presidente, Michel Temer, “na lama”, segundo ameaça do criminoso.

O áudio, de um celular de Marcela clonado por Silvonei de Jesus Souza, era uma mensagem de voz de WhatsApp enviada originalmente por ela ao irmão, Karlo Augusto Araújo.

Todo o conteúdo de um celular e contas de e-mail de Marcela foram furtados por Souza. “Pois bem como achei que esse video (na verdade, áudio) joga o nome de vosso marido na lama. Quando você disse q ele tem um marqueteiro q faz a parte baixo nível... pensei em ganhar algum com isso!!!!”, escreveu o hacker a Marcela, pedindo-lhe R$ 300 mil para não divulgar o arquivo.

O hacker foi condenado em outubro a 5 anos e 10 meses de prisão por estelionato e extorsão e cumpre pena em Tremembé (SP).

“Tenho uma lista de repórteres que oferecem 100 mil cada pelo material”, continuou o criminoso, em mensagem enviada a Marcela. As mensagens de texto constam do processo contra ele, que teve o sigilo levantado recentemente.